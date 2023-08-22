22 августа, 06:20

СМИ: Turkik Union и Azu International попали под санкции Великобритании за экспорт в РФ

В результате чего турецкие банки престали обслуживать одну из этих компаний

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Две турецкие компании попали под санкции Великобритании, в результате чего сотрудников одной из них ограничили в отправке и получении банковских переводов. Об этом сообщает газета "Айдынлык".

Как отмечает издание, компании Turkik Union и Azu International, экспортирующие товары в РФ, попали в санкционный список Великобритании. Сотрудники первой фирмы рассказали, что после этого турецкие банки стали отказываться от проведения даже внутренних операций компании. Хотя из уведомления Великобритании следовало, что под санкции попала только организация, даже владельцев и сотрудников ограничили в отправке и получении денег.

"Айдынлык" подчеркивает, что "Турция подвергается давлению со стороны Запада", несмотря на то что она не присоединилась к антироссийским санкциям. 

Теги:
ТурцияВеликобританияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация