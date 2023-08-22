Глава МИД Нигера заявил, что не видит альтернативы военному вмешательству

Как заявил Асуми Масуду, мятежники закрыли дверь для любых попыток переговоров, выступив с обращением к нации, в котором объявили о трехлетнем переходном периоде

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Асуми Масуду заявил, что не видит альтернативных военному вмешательству путей урегулирования ситуации в его стране, где мятежники в конце июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума.

По его словам, мятежники "закрыли дверь для любых попыток переговоров, выступив с обращением к нации, в котором [руководитель сформированного военными мятежниками Нигера Национального совета спасения родины генерал Абдурахман] Тчиани объявил о трехлетнем переходном периоде, незадолго до визита представителей ECOWAS". "Поэтому альтернативы военному варианту, который является единственным, способным спасти Нигер и обеспечить стабильность в регионе, не существует. Я бы назвал военную операцию полицейским вмешательством, а не войной против Нигера, - сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica. - Это очень быстрая военная операция по борьбе с переворотом, с мятежниками". По его словам, "нигерская армия не будет защищать" мятежников.

Глава МИД, исполняющий обязанности премьер-министра республики в правительстве, сформированном Базумом, утверждает, что президент и его семья в настоящий момент "выживают в трудных условиях". "В течение нескольких недель они живут без электричества, в палящей жаре и в окружении комаров: в последние дни все трое заболели малярией. Иногда военные на некоторое время прекращают подачу воды, - сказал Масуду. - Они живут в очень тяжелой ситуации, но держатся и сохраняют силу духа".

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена.