СМИ: экс-глава разведки Турции 25 августа впервые посетит Украину в должности главы МИД

По данным портала soLHaber, Хакан Фидан обсудит ситуацию вокруг зерновой сделки

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель Национальной разведывательной организации Турции и действующий глава МИД республики Хакан Фидан совершит первый визит на Украину 25 августа в новой должности. Об этом сообщает новостной портал soLHaber.

По его данным, сначала министр посетит Ирак 23-24 августа, а затем отправится на Украину, где главным образом обсудит ситуацию вокруг зерновой сделки.

МИД Турции пока официально не анонсировал эту поездку.

Портал напоминает, что накануне посол России в Турции Алексей Ерхов посетил с протокольным визитом Фидана, в ходе встречи обсуждались вопросы двусторонней и региональной повестки.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД республики в ближайшее время может посетить Россию.