Армия Израиля заявила о задержании двух подозреваемых в убийстве израильтянки близ Хеврона

Оружие, которое, предположительно, использовалось для атаки, было "сдано и конфисковано"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. /ТАСС/. Израильские военные задержали ночью в ходе контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан двух жителей Хеврона, подозреваемых в убийстве израильтянки в ходе вооруженного нападения 21 августа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью в результате совместных разведывательных и оперативных действий армии, пограничной полиции и Службы общей безопасности были задержаны два палестинца, жители Хеврона. Они подозреваются в совершении нападения с использованием огнестрельного оружия, произошедшего вчера утром вблизи Хеврона, где была убита Батшева Нигри и ранен еще один израильский гражданский", - говорится в заявлении пресс-службы.

Военные добавили, что "в ходе первоначального допроса эти двое указали на свою причастность к совершению нападения". "После их задержания оружие, которое, предположительно, использовалось для атаки, было сдано и конфисковано", - продолжили в пресс-службе, отметив, что "подозреваемые были переведены в Общую службу безопасности для дальнейшего допроса".

Утром 21 августа в районе Хеврона на Западном берегу был обстрелян автомобиль с израильтянами, два мирных жителя получили ранения, позднее одна из раненых умерла.

Всего за ночь израильскими силовиками в различных районах Западного берега реки Иордан были задержаны 32 разыскиваемых за причастность к террористической деятельности палестинца, сообщила армейская пресс-служба. "Силовики действовали в городе Хеврон и населенных пунктах Бурка, Байт-Даджан, Карават-Бани-Хасан, Бейт-Фурик, Бейт-Кахиль, Суриф, Хармала, а также лагере беженцев Азза и задержали 13 разыскиваемых подозреваемых", - указали военные. "Кроме того, в городах Калькилья, Наблус, Рамалла и Тулькарм силовики задержали 15 разыскиваемых подозреваемых. "В ходе рейда в поселке Забабде в силовиков были брошены взрывные устройства, военные ответили стрельбой боевыми патронами, зафиксировано попадание", а "в городе Тулькарм по силовикам был открыт огонь, на что они ответили стрельбой боевыми патронами", продолжили в пресс-службе.

Кроме того, военные задержали еще двух разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности после допроса более двадцати палестинцев в населенных пунктах Аззун и Абвейн, где "начались жестокие столкновения, в ходе которых подозреваемые бросали в силовиков камни и бутылки с зажигательной смесью, а также блокировали маршруты [движения военных]", продолжили в пресс-службе. "Солдаты ответили стрельбой боевыми патронами, было зафиксировано попадание", - добавили военные, отметив, что с сообщений о ранениях с израильской стороны в ходе ночных операций на Западном берегу не поступало.

Операции по противодействию террору

Израильские силовики с 10 апреля 2022 года практически ежедневно проводят операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах еврейского государства.