Американский конгрессмен заявил, что Байден использовал псевдоним для коррупции

По мнению Марка Грина, президент США должен понести ответственность за это

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Американский конгрессмен Марк Грин (республиканец от штата Теннесси) считает, что президент США Джо Байден должен понести ответственность за использование псевдонима для сокрытия коррупционных схем во время пребывания на посту вице-президента (2009-2017).

"Мошенник под любым именем остается мошенником. Роберт Питерс (псевдоним, которым пользовался Байден - прим. ТАСС) использовал свое положение для получения финансовой выгоды, и Джо Байден должен понести ответственность", - написал Грин на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Телеканал Newsmax ранее информировал, что председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер обратился к национальному архиву с просьбой предоставить неотредактированную рабочую переписку Байдена в годы его вице-президентства. Среди запрошенных документов были письма, в которых Байден использовал псевдоним "Роберт Питерс". Электронные письма, подписанные этим псевдонимом и пересланные сыну Байдена Хантеру, являются "еще одним доказательством коррупции", считает Комер.

Комер ранее также заявлял, что семья Байдена во время его вице-президентства получила незаконные выплаты на сумму более $20 млн, в том числе от бизнесменов из России, Казахстана и Украины. Законодатель утверждал, что речь идет о средствах, переведенных в 2014 году российской предпринимательницей Еленой Батуриной и казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым через подставные компании Хантеру Байдену и его бизнес-партнеру Девону Арчеру. Кроме того, Хантер Байден и Арчер через подставную компанию Rosemont Seneca Bohai получали выплаты от украинской энергетической компании Burisma Holdings.