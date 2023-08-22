22 августа, 07:14

В Дании министры обороны и экономики поменялись постами

Якоб Эллеман-Енсен остается вице-премьером

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен и глава министерства экономики Троэльс Лунд Поульсен меняются постами в правительстве. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

"Сегодня вице-премьер и министр обороны Якоб Эллеман-Енсен будет назначен министром экономики. Он остается вице-премьером, - говорится в сообщении. - В то же время министром обороны будет назначен министр экономики Троэльс Лунд Поульсен".

1 августа Эллеман-Енсен вернулся к исполнению своих обязанностей после полугодового лечения от стресса. Во время его отсутствия обязанности главы военного ведомства исполнял Троэльс Лунд Поульсен. 

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Дания
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