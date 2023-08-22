Президент Венгрии начала визит на Украину со встреч с администрацией Закарпатья

Каталин Новак обсудила с руководством Закарпатской областной военной администрации и облсовета результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Венгрии Каталин Новак в рамках рабочего визита на Украину прибыла в Закарпатье, где уже провела встречу с местным руководством. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской областной военной администрации (ОВА).

"С рабочим визитом в Закарпатье прибыла президент Венгрии Каталин Новак. Глава соседнего государства встретилась с руководством ОВА, облсовета. Обсуждались результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества. Речь идет о гуманитарной поддержке, помощи беженцам и вынужденным переселенцам, организации летнего отдыха для украинских детей в Венгрии, реализации совместных экологических, образовательных, культурных и других инициатив", - говорится в сообщении на странице ОВА в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В пресс-службе отметили, что в рамках визита Новак встретится с политическими и церковными деятелями, а также представителями сферы образования венгерской общины Закарпатья. Позже она отправится в Киев, где 23 августа по приглашению президента Украины Владимира Зеленского примет участие в третьем форуме так называемой Крымской платформы.

Ситуация вокруг венгерского меньшинства в Закарпатье - одна из проблем в украинско-венгерских отношениях. Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не поддержит стремление Украины присоединиться к НАТО и Евросоюзу до тех пор, пока Киев не прекратит нарушать права этнических венгров в регионе. В июне эксперты Венецианской комиссии, консультативного органа при Совете Европы, после совместного обращения Венгрии и Румынии пришли к выводу, что положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.