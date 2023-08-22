Франция передала Украине пробную партию ракет SCALP

Поставки продолжатся, заявил посол Украины в Париже Вадим Омельченко

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Франция предоставила Украине всю пробную партию ракет класса "воздух - поверхность" большой дальности SCALP, их поставки продолжатся. Об этом в интервью украинскому изданию "Левый берег" сообщил посол Украины в Париже Вадим Омельченко.

"Все ракеты SCALP, которые обещали передать французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была пробная. <...> SCALP будут, поставки продолжаются", - сказал он. Омельченко утверждает, что у Франции "все очень хорошо" с темпом поставок этих ракет Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении передать Украине ракеты большой дальности. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщал, что часть ракет уже поставлена, другая находится в процессе транспортировки. Министр отказался раскрыть их количество. По данным агентства Reuters, Франция намерена поставить Украине 50 ракет SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца. 6 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от Парижа ракеты SCALP.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Парижа о поставках дальнобойных ракет Киеву целенаправленным шагом в сторону эскалации конфликта на Украине. Дипломат отметила, что Франция "поступает аморально, поддерживая оружием тех, кто прославляет нацистов, и сам исповедует фашистскую логику".