В Литве не исключили выход из конвенции по кассетным боеприпасам

Советник президента республики Фредерикас Янсонас заявил, что "надо оценить все аспекты такого решения"

ВИЛЬНЮС, 22 августа. /ТАСС/. Выход Литвы из конвенции по запрету использования кассетных боеприпасов сбрасывать со счетов нельзя. Об этом в эфире радиостанции Ziniu Radijas заявил советник президента балтийской республики Фредерикас Янсонас.

"Надо оценить все аспекты такого решения. Оно могло бы вызвать вопросы на международной арене, но Литву мы должны защищать. Если придется, то и кассетными боеприпасами", - сказал он.

Первым о возможности выхода из конвенции по кассетным боеприпасам заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Его поддержал председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас. "Мы не можем поставить себя в рамки одностороннего разоружения, ограничивающие нашу обороноспособность, когда неприятель может использовать то или иное вооружение, а мы нет", - сказал председатель комитета.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются на площади, равной футбольному полю. Конвенция по кассетным боеприпасам, принятая в 2008 году, запрещает их использование. К документу к настоящему времени присоединились 111 стран (Вильнюс сделал это в 2011 году), еще 12 подписали его, но пока не ратифицировали.