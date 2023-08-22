Греция в ближайшее время откроет посольство в Кишиневе

Греческий премьер Кириакос Мицотакис проинформировал об этом президента Молдавии Майю Санду

АФИНЫ, 22 августа. /ТАСС/. Греция вскоре откроет посольство в Кишиневе. Об этом греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил во вторник президенту Молдавии Майе Санду на встрече в своей афинской резиденции "Дворец Максима".

"Премьер-министр проинформировал госпожу Санду о намерении Греции открыть посольство в Кишиневе в ближайшее время", - сообщили Афинскому Македонскому агентству новостей (ANA-MPA) источники в греческом правительстве.

По их словам, в ходе встречи Мицотакис и Санду обменялись мнениями о перспективах укрепления двусторонних отношений. "Мицотакис подтвердил поддержку Грецией европейской перспективы Молдавии, что также было выражено в Афинской декларации, подписанной 21 августа 11 лидерами, принимавшими участие в неформальном ужине, организованном по инициативе премьер-министра в присутствии руководства ЕС", - отметили источники.

Участники неформального ужина, который был посвящен европейскому будущему Западнобалканского региона по случаю 20-летия саммита ЕС - Западные Балканы, приняли в понедельник Афинскую декларацию, в которой подчеркивается важность постановки цели "по обогащению Евросоюза за счет включения в него Западных Балкан, Украины и Республики Молдова". Они выразили свое обязательство "поддержать Украину и Молдавию в следующих шагах в процессе их вступления, как только они завершат необходимые реформы", говорилось в документе.