22 августа, 08:05
Саммит БРИКС - 2023

В ЮАР заявили, что страны получают шанс на лучшее будущее, вступая в БРИКС

Генеральный казначей правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" Гвен Рамафопа призвала не воспринимать это как попытку ущемить интересы других стран

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Страны, стремящиеся к вступлению в БРИКС, преследуют цель расширять свои экономические возможности. Об этом заявила генеральный казначей правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) Гвен Рамафопа.

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"Страны, которые хотели бы стать частью БРИКС, стремятся сделать шаг вперед, и это не должно восприниматься как попытка ущемить интересы других стран", - сказала она в эфире южноафриканского телеканала eNCA.

По ее словам, государства, которые ранее находились на периферии международного развития и страдали из-за бедности и безработицы, благодаря БРИКС получили возможность развиваться, чтобы "увидеть лучшее будущее", встав в один ряд с лидирующими государствами.

В текущем году в БРИКС председательствует ЮАР. 22-24 августа в Йоханнесбурге пройдет саммит объединения. Шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал ранее сообщил, что сейчас около 30 государств проявляют интерес к вступлению в БРИКС, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

  

Теги:
ЮАРСаммит БРИКС - 2023
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