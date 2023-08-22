В ЮАР заявили, что страны получают шанс на лучшее будущее, вступая в БРИКС

Генеральный казначей правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" Гвен Рамафопа призвала не воспринимать это как попытку ущемить интересы других стран

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Страны, стремящиеся к вступлению в БРИКС, преследуют цель расширять свои экономические возможности. Об этом заявила генеральный казначей правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) Гвен Рамафопа.

"Страны, которые хотели бы стать частью БРИКС, стремятся сделать шаг вперед, и это не должно восприниматься как попытка ущемить интересы других стран", - сказала она в эфире южноафриканского телеканала eNCA.

По ее словам, государства, которые ранее находились на периферии международного развития и страдали из-за бедности и безработицы, благодаря БРИКС получили возможность развиваться, чтобы "увидеть лучшее будущее", встав в один ряд с лидирующими государствами.

В текущем году в БРИКС председательствует ЮАР. 22-24 августа в Йоханнесбурге пройдет саммит объединения. Шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал ранее сообщил, что сейчас около 30 государств проявляют интерес к вступлению в БРИКС, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.