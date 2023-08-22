Вучич заявил, что БРИКС стремится стать альтернативой коллективному Западу

По словам президента Сербии, расширение объединения станет историческим моментом

БЕЛГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) станет историческим моментом, и объединение приобретает статус глобального игрока, который стремится стать альтернативой коллективному Западу. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич журналистам в ходе своего визита в Афины.

"Сегодня [начинается] саммит БРИКС. <...> Я думаю, что для них это будет исторической шаг, если они примут решение о расширении БРИКС. Я не уверен, что они смогут принять это решение сегодня, но если они его примут, это, безусловно, будет историческое решение и важное решение. Они спустя многие десятилетия становятся глобальным игроком, который стремится создать альтернативу коллективному Западу", - отметил Вучич, чьи слова приводит агентство Танюг.

"Таким образом, геополитическая игра становится все интереснее", - заключил сербский лидер.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге. В текущем году в объединении председательствует ЮАР. Шерпа республики в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

С наступлением 2024 года председательство в объединении переходит к России.