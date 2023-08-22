Президент Венгрии встретилась на Украине с представителями венгерского меньшинства

Каталин Новак не сообщила подробности встречи

БУДАПЕШТ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Венгрии Каталин Новак посетила Закарпатскую область Украины, где встретилась с представителями проживающего там венгерского меньшинства.

Фотография со встречи с местными жителями в городе Берегово опубликована на странице Новак в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). О каких-либо подробностях президент Венгрии не сообщила.

Правительство Венгрии добивается от властей в Киеве восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье в области культуры и образования, предупреждая, что в противном случае не поддержит стремление Украины к интеграции в Евросоюз. По этой причине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока воздерживается от поездок на Украину.

Ранее пресс-служба Новак сообщала, что 23 августа она побывает в Киеве, где примет участие в форуме "Крымская платформа". Первое заседание этого форума состоялось в 2021 году с участием 40 стран. Согласно принятой на форуме декларации, он стал площадкой для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины.