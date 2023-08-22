Зеленский назвал встречу с Вучичем продуктивной

Президент Украины поблагодарил своего сербского коллегу за гуманитарную помощь

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал состоявшуюся в Афинах встречу с сербским коллегой Александаром Вучичем открытой и продуктивной.

"Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Как сообщается на сайте президента Украины, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений и перспектив их развития. В заключение Зеленский поблагодарил Вучича за гуманитарную помощь.

Ранее Вучич сообщил, что удовлетворен беседой с Зеленским. Сербский лидер, в частности, отметил, что речь шла обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира. Президент Сербии заявил Зеленскому, что уважает территориальную целостность Украины.

Накануне встречи сербский лидер отмечал, что рассчитывает на уважительное отношение Киева к территориальной целостности Сербии. Он подчеркивал, что Украина одномоментно лишится всего, если признает независимость Косова. Вучич указывал, что Украина - дружественная Сербии страна, подчеркивал, что у Белграда никогда не было конфликтов или проблем с Киевом.

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.