22 августа, 08:36
Саммит БРИКС - 2023

Госвизит Си Цзиньпина в ЮАР начался с торжественной церемонии встречи

Председатель КНР отметил, что между ЮАР и Китаем существует партнерство, которое носит стратегический характер

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония встречи председателя КНР Си Цзиньпина, который прибыл в ЮАР с государственным визитом, состоялась в правительственном комплексе Union Buildings в Претории. На ней председательствовал президент ЮАР Сирил Рамапоса.

Он отметил, что между ЮАР и Китаем существует партнерство, которое носит стратегический характер. "Южно-Африканской Республике есть чему поучиться на пути развития у Китая", - подчеркнул Рамапоса. Крупнейшие африканские телеканалы вели прямую трансляцию церемонии.

По завершении мероприятия лидеры двух стран приступили к переговорам. Ожидается, что по их итогам будет принят ряд двусторонних документов, касающихся различных сфер сотрудничества.

Позднее во вторник Си Цзиньпин покинет Преторию и направится в Йоханнесбург, где примет участие в открывающемся саммите БРИКС. Государственный визит лидера КНР в ЮАР завершится 24 августа с окончанием работы этого саммита. 

Теги:
ЮАРКитайСи ЦзиньпинРамапоса, СирилСаммит БРИКС - 2023
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