22 августа, 08:49
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку заявили о ранении военнослужащего ВС Азербайджана при обстреле с армянской стороны

По данным Минобороны республики, раненый госпитализирован, его жизни ничто не угрожает

БАКУ, 22 августа. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) Азербайджана получил ранение в результате огня, открытого с армянской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Во время провокации, совершенной армянской стороной, военнослужащий азербайджанской армии Назаров Исмет получил легкое ранение от рикошета выстрела, произведенного противником", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, раненый госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.

"Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры", - отмечается в сообщении. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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