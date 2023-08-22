В Баку заявили о ранении военнослужащего ВС Азербайджана при обстреле с армянской стороны

По данным Минобороны республики, раненый госпитализирован, его жизни ничто не угрожает

БАКУ, 22 августа. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) Азербайджана получил ранение в результате огня, открытого с армянской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Во время провокации, совершенной армянской стороной, военнослужащий азербайджанской армии Назаров Исмет получил легкое ранение от рикошета выстрела, произведенного противником", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, раненый госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.

"Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры", - отмечается в сообщении.