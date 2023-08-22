Байден рассказал, как 15 лет назад чуть не потерял жену при пожаре в доме

Президент США Джо Байден выразил сочувствие пострадавшим от масштабных лесных пожаров жителям гавайского острова Мауи

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выразил сочувствие пострадавшим от масштабных лесных пожаров жителям гавайского острова Мауи, сравнив эту чрезвычайную ситуацию с тем, как он "чуть не потерял жену" во время пожара в своем доме 15 лет назад. Американский телеканал Fox News, однако, отметил, что тогда случилось лишь "небольшое возгорание".

"У нас с Джилл (супруга Джо Байдена - прим. ТАСС) есть некоторое представление о том, каково это - терять дом. <...> 15 лет назад я был в Вашингтоне <...>. Молния ударила в наш дом и небольшое озеро недалеко от него. Она повредила проводку <...>. Короче говоря, я чуть не потерял жену, автомобиль Corvette 67 и кошку", - приводит телеканал слова американского президента. Однако в 2004 году агентство Associated Press писало, что "в дом сенатора Джозефа Байдена ударила молния, случилось небольшое возгорание" на кухне, которое пожарные "смогли потушить за 20 минут", напоминает Fox News.