Лукашенко предложил расширить географию Форума регионов Белоруссии и РФ

Президент Белоруссии назвал предстоящий летом 2024 года форум еще одной площадкой для новых бизнес-идей

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным пригласить партнеров из других стран принять участие в Форуме регионов Белоруссии и России.

"Надо доложить о разработанных концепциях, планах по организации и наших фишках, которые мы готовы предъявить народу. Может, пришло время пригласить к участию партнеров и из других стран?" - обратился он к участникам совещания по актуальным вопросам развития Витебского региона, сообщает агентство БелТА. Лукашенко отметил, что предстоящий летом 2024 года в Витебске XI Форум регионов Белоруссии и России - это еще одна площадка для новых бизнес-идей.

Президент потребовал максимально серьезно отнестись к его подготовке. "Знаю, что предложена генеральная идея мероприятия - наука и инновации для экономического развития союза. Нам есть что предложить, успех ТИБО-2023 тому подтверждение, и есть что позаимствовать у российских коллег из науки", - подчеркнул глава государства.

С 26 по 28 июня в Уфе состоялся X форум регионов России и Белоруссии. Он стал самой масштабной площадкой за всю историю проведения таких форумов, собрав около 250 представителей из 47 различных регионов РФ и около 500 участников с белоруской стороны. Было решено, что XI форум регионов Белоруссии и России пройдет в 2024 году в Витебске и Полоцке под девизом "Наука - будущее Союзного государства".