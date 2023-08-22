В ООН заявили, что талибы без суда казнили более 200 бывших чиновников и военных

В ходе расследования представители Миссии ООН по содействию Афганистану задокументировали "не менее 800 случаев" внесудебных расправ в период с 15 августа 2021 года по 30 июня 2023 года

ДУБАЙ, 22 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) без суда провело более 200 казней бывших чиновников и военнослужащих после захвата власти в Афганистане в 2021 году. Об этом говорится в отчете Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), опубликованном на ее сайте.

"МООНСА задокументировала по меньшей мере 218 случаев внесудебных казней бывших правительственных чиновников и служащих Вооруженных сил Афганистана с момента захвата Афганистана талибами", - сказано в документе.

В ходе расследования представители миссии задокументировали "не менее 800 случаев" внесудебных расправ в период с 15 августа 2021 года по 30 июня 2023 года. Речь, в частности, идет о произвольных арестах, задержаниях, пытках и эпизодах жестокого обращения в отношении лиц, связанных с бывшим правительством страны и силами безопасности. Как отмечает МООНСА, подобные преследования имели место, несмотря на объявленную талибами "де-факто всеобщую амнистию для бывших государственных чиновников и военнослужащих".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.