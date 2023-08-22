Глава МИД Армении заявил, что Азербайджан держит в заложниках 120 тыс. жителей Карабаха

По словам Арарата Мирзояна, Азербайджан бросает вызов усилиям Армении и международного сообщества по установлению мира и стабильности в регионе

ЕРЕВАН, 22 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Азербайджан, блокируя Лачинский коридор, держит в заложниках 120 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

"Азербайджан продолжает блокировать Лачинский коридор. Мы также постоянно предупреждаем, что действия Азербайджана основаны на политике этнической чистки в Нагорном Карабахе. Азербайджан также постоянно нарушает режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также наносит удары по армянским позициям на границе между Арменией и Азербайджаном. Сегодня Азербайджан фактически держит в заложниках все население Нагорного Карабаха, 120 тыс. человек", - сказал он на совместной пресс-конференции с бельгийской коллегой Аджой Лябиб.

По словам Мирзояна, Азербайджан бросает вызов усилиям Армении и международного сообщества по установлению мира и стабильности в регионе. "Ереван ждет от международных партнеров действий для изменения деструктивной политики Азербайджана", - заключил он.