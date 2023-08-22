В Китае считают необходимым усиливать роль БРИКС в глобальном управлении вместе с Россией

Эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа Цянь Фэн заявил, что в процессе эта площадка станет важным механизмом эффективного взаимодействия по линии сотрудничества "Юг - Юг" и "Север - Юг"

ПЕКИН, 22 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай и РФ должны использовать свое международное влияние и предпринимать совместные шаги для усиления роли БРИКС в глобальном управлении. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн.

"Китай и РФ - державы, имеющие глобальное влияние. В связи с изменением международной ситуации КНР и Россия должны путем двустороннего стратегического сотрудничества способствовать усилению роли БРИКС в глобальном управлении, содействовать демократизации международных отношений. Тем самым в процессе своего развития эта площадка станет важным механизмом эффективного взаимодействия по линии сотрудничества "Юг - Юг" и "Север - Юг", - заявил он.

Как отметил эксперт, Пекин и Москва представляют собой "важную силу". "Наши страны сообща обеспечивали успешное взаимодействие между членами объединения на протяжении всего первого "золотого десятилетия" БРИКС", - напомнил он.

По словам Фэна, Китай и РФ "выступают не только в качестве инициаторов сотрудничества между участниками объединения, но и активно продвигают это взаимодействие и, более того, играют в нем ведущую роль". Он подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства - это "образец [многостороннего] сотрудничества между членами БРИКС в целом, как и двустороннего взаимодействия между ними". "Сейчас страны объединения находятся на ключевом этапе для формирования внутренних механизмов БРИКС, в том числе это связано с расширением его состава", - добавил он.

Эксперт указал на необходимость поддержания "глубокого консенсуса" между Китаем и РФ при определении стандартов и процедур принятия новых членов объединения. Он отметил, что Пекин и Москва должны действовать сообща при утверждении ключевых аспектов и мер "для того, чтобы не допустить снижения сплоченности в существующем механизме при приеме новых стран-участниц".

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходит с 22 по 24 августа в ЮАР. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.