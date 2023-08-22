22 августа, 09:30

Президент Финляндии призвал ЕС взять на себя больше ответственности за свою безопасность

Саули Ниинистё отметил, что США, вероятно, не всегда будут ее гарантировать

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Евросоюз должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, так как вероятно, что США не всегда будут ее гарантировать. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе ежегодного выступления перед главами финских дипломатических миссий за рубежом, текст его речи приводит сайт главы государства.

"США по-прежнему несут очень большую ответственность за безопасность нашего континента. Это, конечно, ценно для нас, но не очевидно, что так будет всегда. Я постоянно говорю о том, что Европа должна более серьезно относиться к ответственности за свою собственную безопасность. Мы должны проснуться, чтобы взять на себя эту ответственность. Как раз наоборот, более сильная Европа также укрепляет нашу способность сотрудничать с США", - заявил Ниинистё. 

Теги:
Ниинистё, СаулиФинляндия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация