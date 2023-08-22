Президент Финляндии призвал ЕС взять на себя больше ответственности за свою безопасность

Саули Ниинистё отметил, что США, вероятно, не всегда будут ее гарантировать

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Евросоюз должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, так как вероятно, что США не всегда будут ее гарантировать. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе ежегодного выступления перед главами финских дипломатических миссий за рубежом, текст его речи приводит сайт главы государства.

"США по-прежнему несут очень большую ответственность за безопасность нашего континента. Это, конечно, ценно для нас, но не очевидно, что так будет всегда. Я постоянно говорю о том, что Европа должна более серьезно относиться к ответственности за свою собственную безопасность. Мы должны проснуться, чтобы взять на себя эту ответственность. Как раз наоборот, более сильная Европа также укрепляет нашу способность сотрудничать с США", - заявил Ниинистё.