Глава МИД Армении обвинил Баку в территориальных претензиях

Как заявил Арарат Мирзоян, для Еревана важно, чтобы договоренности выполнялись

ЕРЕВАН, 22 августа. /ТАСС/. Руководство Азербайджана публично отказывается признать территориальную целостность Армении, что может свидетельствовать о территориальных претензиях Баку. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с бельгийской коллегой Аджой Лябиб.

"Мы ценим все посреднические усилия. В Брюсселе проходят многие важные встречи, я встречался со своим азербайджанским коллегой в Вашингтоне и Москве. Для нас важно, чтобы договоренности, достигнутые на площадках, выполнялись. Например, до сих пор мы не услышали слов руководства Азербайджана относительно территориальной целостности Армении, что нас очень беспокоит, что может свидетельствовать о территориальных претензиях к нашей стране", - сказал Мирзоян.