Байден после посещения пострадавших на острове Мауи отправился на озеро Тахо

Президент США вместе с первой леди планируют провести там несколько дней

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден после визита на остров Мауи, пострадавший от лесных пожаров, отправился на выходные на остров Тахо (штат Невада). Об этом сообщил телеканал CBS.

По его данным, Байден прибыл на остров почти "через две недели после того, как пожары унесли по меньшей мере 115 жизней". Как отмечает телеканал, Байден вместе с первой леди Джилл Байден после посещения Мауи отправился на озеро Тахо, где они "планируют провести отпуск в течение нескольких дней".

Во время визита Байден выразил сочувствие пострадавшим от масштабных лесных пожаров жителям, сравнив эту чрезвычайную ситуацию с тем, как он "чуть не потерял жену" во время пожара в доме 15 лет назад. Телеканал Fox News тем не менее отметил, что тогда случилось лишь "небольшое возгорание".