СМИ: неудачи ВСУ могли стать причиной запрета для прессы посещать фронт

По информации Le Temps, журналисты больше не могут посещать линию фронта без личного разрешения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

ЖЕНЕВА, 22 августа. /ТАСС/. Причиной запрета Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) на посещение линии фронта для иностранных журналистов могли стать большие потери среди украинских военных, чье контрнаступление не привело к прорыву линии обороны российских войск. Об этом пишет швейцарская газета Le Temps.

В статье говорится, что этот запрет стал полной неожиданностью и "вызвал возмущение у многочисленных журналистов, присутствующих на Украине: линия фронта теперь для них полностью под запретом, если только у них не имеется письменного разрешения главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного". Как утверждает один из украинских военных представителей по прессе, анонимно давший комментарий газете, "либо генштаб скрывает свои военные трудности, и особенно военные потери, о которых мы скорбим на нескольких фронтах, или готовится крупная операция".

Издание обратило внимание, что директива украинского генштаба о запрете журналистам посещать линию фронта объявлена в тот момент, когда "на поле битвы и в рамках контрнаступления, начавшегося в начале июня, бои привели к многочисленным жертвам, притом что украинские войска не смогли пробить брешь в российской обороне". Правительство Украины указывает на "территориальные завоевания", однако "эти достижения являются лилипутскими" в сравнении с территориями, которые Киев хочет "освободить", констатировала Le Temps.

Газета напомнила, что Киев не впервые вводит полный запрет на посещение передовой линии представителями прессы. Подобное происходило в сентябре 2022 года во время "молниеносного наступления" ВСУ в Харьковской области, уточнило издание. "Чтобы восполнить потери, усилить личный состав и его ударную силу, украинский генштаб рассчитывает на недавно мобилизованных, а также тех, кто более закален в боях. Они были направлены на подготовку в Польшу, Германию и Великобританию", - говорится в статье. Один из военных, прошедших такое обучение в Польше, сообщил Le Temps, что ближайшие недели будут "решающими и жестокими". "Очень вероятно, что мы будем размещены там, где будет наиболее яростное наступление. Часть нашего обучения в Польше состояла именно в том, чтобы подготовиться к этому. Мы входим в решающую фазу", - утверждал он. Этот военный одновременно выразил опасения, что "наступят дожди, а затем зима, прежде чем украинские войска успеют прорвать российскую оборону и добиться существенных территориальных завоеваний".