Президент Финляндии призвал Запад не пытаться менять образ мышления жителей стран БРИКС

Саули Ниинистё отметил, что "многие страны хотели бы присоединиться к группе БРИКС", и признал, что "создание силы по противодействию Западу" на базе этого объединения "не лишено привлекательности"

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Западу следует по возможности воздержаться от попыток изменить образ мышления представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и проявить уважение к ним вместо "обозначения недостатков в их мышлении". Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе ежегодного выступления перед главами финских дипломатических миссий за рубежом. Текст его речи приводит сайт главы государства.

"Мы должны внимательно следить за тем, какие новые инициативы начнут выдвигать страны БРИКС. Возможно, не все они понравятся Западу. Идет борьба за души народов. <...> Наш вклад должен заключаться не только в обозначении недостатков в мышлении других. Мы должны словами и действиями показать, почему другие должны видеть некоторые вопросы по-другому. При этом мы не всегда должны стремиться изменить образ мышления других людей. Иногда не менее важно проявить уважение", - заявил Ниинистё.

Президент Финляндии также отметил, что "многие страны хотели бы присоединиться к группе БРИКС", и признал, что "создание силы по противодействию Западу" на базе этого объединения "не лишено привлекательности".

Очередной саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в ЮАР. Шерпа республики в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.