22 августа, 10:19

Министры обороны Киргизии и Казахстана обсудили укрепление сотрудничества

Стороны также обсудили вопросы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, перспективы дальнейшей совместной работы между республиками

БИШКЕК, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков обсудил с киргизским коллегой Бактыбеком Бекболотовым вопросы укрепления и развития двустороннего оборонного и военно-технического сотрудничества двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Киргизии.

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Встреча прошла в рамках рабочего визита в Киргизию делегации во главе с Жаксылыковым. "Стороны обсудили вопросы укрепления и развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, перспективы дальнейшей совместной работы между Кыргызстаном и Казахстаном", - говорится в сообщении пресс-службы.

Бекболотов подчеркнул важность сотрудничества в военной сфере двух стран. "Братская Республика Казахстан является надежным и верным партнером", - приводит его слова пресс-служба Минобороны. Жаксылыков в свою очередь поблагодарил за оказанный прием и отметил высокий уровень сотрудничества.

В рамках визита делегация Казахстана возложила цветы к Вечному огню, также состоялись встречи с должностными лицами Киргизии. "Кроме этого, военная делегация Республики Казахстан примет участие в активной фазе совместного кыргызско-казахстанского тактико-специального учения "Эрдик" с подразделениями специального назначения вооруженных сил Кыргызской Республики и Республики Казахстан и посетит ряд военных объектов", - добавили в сообщении.

Оборонные ведомства сотрудничают в военной и военно-технической областях с 1992 года. В Минобороны подчеркнули, что в данный момент наиболее динамичной сферой сотрудничества является подготовка военных кадров в учебных заведениях Казахстана. Обучение проходят более сорока военнослужащих. За период с 1998 года по настоящее время в различных военно-учебных заведениях Казахстана подготовлено более триста военных специалистов. 

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