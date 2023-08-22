На Украине ужесточили наказание за нарушение миграционного законодательства

Вместе с иностранцами более строгую ответственность будут нести физические и юридические лица, заявили в пресс-службе Государственной миграционной службы страны

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. На Украине вступил в силу закон, ужесточающий наказание за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы страны.

"Вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по усовершенствованию законодательства в сфере миграции". Вместе с иностранцами более строгую ответственность будут нести физические и юридические лица, способствующие им в незаконном получении документов на жительство на Украине или в уклонении от выезда из страны по истечении срока пребывания", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Украина географически находится в центре миграционных потоков и часто используется нелегальными мигрантами как транзитное государство для попадания в страны ЕС. "Повышение штрафов поспособствует уменьшению возможностей незаконной легализации в стране", - считают в миграционной службе.

Новая редакция кодекса предусматривает разграничение ответственности в зависимости от степени и вида правонарушений. Так, за превышение иностранцем установленного срока пребывания на Украине не более чем на 30 дней, а также за несоблюдение требований транзитного проезда через территорию страны или требований декларирования или регистрации места жительства предусмотрен штраф от 1 700 до 3 400 гривен (от $46 до $92). До сих пор он составлял 340 гривен ($9). Превышение срока пребывания более чем на 30 дней, а также проживание без документов на право пребывания, по недействительным документам или документам с истекшим сроком действия обойдется в сумму от 3 400 до 5 100 гривен (от $92 до $138). За повторное такое нарушение штраф составит 6800 гривен ($185).

"Также установлены повышенные штрафы за незаконное содействие иностранцам в уклонении от выезда с Украины по истечении срока пребывания или в незаконном получении документов на право проживания в стране", - говорится в сообщении.

Кроме того, впервые установлена ответственность за невыполнение требований должностных лиц миграционной службы при осуществлении ими полномочий по противодействию нелегальной миграции.