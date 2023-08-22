Эксперт: БРИКС стало важной площадкой для реализации потенциала развивающихся стран

Специалист Института национальной стратегии Университета Цинхуа Цянь Фэн заявил, что на этот раз ключевая задача участников саммита заключается в том, чтобы найти способы, которые "в условиях изменившейся международной конъюнктуры позволят запустить новые процессы развития"

ПЕКИН, 22 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Объединение БРИКС за 17 лет своего развития стало важной площадкой для реализации потенциала стран с формирующейся рыночной экономикой. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн.

"За 17 лет своего существования группа БРИКС стала важной площадкой для объединения и реализации потенциала стран с формирующейся рыночной экономикой", - заявил он. По словам эксперта, на этот раз ключевая задача участников саммита - найти способы, которые "в условиях изменившейся международной конъюнктуры позволят запустить новые процессы развития".

Фэн напомнил, что в прошлом году Китай в третий раз принимал саммит БРИКС, по итогам которого было сделано важное совместное заявление в поддержку укрепления многосторонних форматов сотрудничества и реформирования Всемирной торговой организации. Кроме того, стороны сформулировали стратегию объединения в области продовольственной безопасности, объявили о создании так называемой сети центров передачи технологий государств БРИКС, а также установили "рамки партнерских отношений в области цифровой экономики". "Результаты были беспрецедентными, как в плане количественной составляющей, так и по качеству", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что в ходе нынешнего саммита, который проходит в Южно-Африканской Республике, "будет продолжена и усилена тенденция сотрудничества между участниками объединения, в особенности в области торговли". Он выразил уверенность, что члены БРИКС создадут новую площадку для взаимодействия в таких направлениях, как торговля, монетарная политика и борьба с климатическими изменениями.

"Международное сообщество с нетерпением испытывает большие ожидания по поводу того, что в этот раз на саммите будет официально запущен процесс расширения объединения", - подытожил Фэн.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходит с 22 по 24 августа в ЮАР. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.