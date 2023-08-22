Иран представил новый беспилотник Mohajer 10 с радиусом действия 2 тыс. км

Максимальная продолжительность полета беспилотника составляет 24 часа, а высота полета достигает 7 км

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Иран представил новый БПЛА Mohajer 10, радиус действия которого составляет не менее 2 тыс. км. Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, новый беспилотник представили на выставке последних достижений оборонной промышленности страны в присутствии президента Ирана Эбрахима Раиси. Максимальная продолжительность полета Mohajer 10 составляет 24 часа, а высота полета беспилотника достигает 7 км.

Новый БПЛА может лететь со скоростью до 210 км/ч и нести все виды боеприпасов и бомб. Максимальный запас топлива Mohajer 10 составляет 450 литров, а максимальный вес груза - 300 кг. Кроме того, новая модель БПЛА оснащена средствами разведки и системой радиоэлектронной борьбы.

14 августа Иран представил различные виды беспилотных летательных аппаратов, а также средства радиоэлектронной борьбы и радиоразведки на полях Международного военно-технического форума "Армия-2023", проходившего в Подмосковье с 14 по 20 августа. В частности, на стенде продемонстрированы БПЛА Arash, Ababil-5, Karrar и Shahin, а также система радиоэлектронной борьбы Hunter-2.