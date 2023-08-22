Министр обороны Украины признал, что Киев получит F-16 не раньше чем через полгода

По словам Алексея Резникова, для работы с этими самолетами необходимо обучить не только пилотов, но и персонал наземных служб, техников и инженеров

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минимальный срок, когда Киев сможет получить от западных партнеров истребители F-16, составляет не меньше шести месяцев. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я думаю, что шесть-семь месяцев - это минимальный срок, который нужно сознательно оценивать. Но если он будет немного больше, не разочаровываться", - приводит его слова агентство РБК-Украина.

Министр добавил, что для работы с этими самолетами необходимо обучить не только пилотов, но и персонал наземных служб, техников и инженеров - несколько сотен человек. Сколько времени это займет, пока сложно оценить.

В Киеве давно призывают западных союзников передать Украине F-16 и настаивают на создании "самолетной коалиции". Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев рассчитывает получить эти истребители до конца года. 20 августа президент страны Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Амстердамом в вопросе поставок 42 истребителей F-16. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, шесть из них поступят до Нового года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. В июле исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе на юге Ютландии. Согласно планам, оно займет минимум шесть месяцев.

При этом накануне телекомпания NBC со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что в Киеве "расстроены и сбиты с толку" из-за задержек в поставках истребителей F-16, однако на Украине не решаются публично делать соответствующие заявления. При этом, по данным NBC, задержка связана не с техническими аспектами, а с политической блокировкой этого решения.