Причастному к сделке директору местной коммерческой структуры грозит до 12 лет тюрьмы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Закарпатье схему поставки 350 бракованных бронежилетов почти на 6 млн гривен ($162 тыс.). Причастному к сделке директору местной коммерческой структуры грозит до 12 лет тюрьмы, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Военная контрразведка службы безопасности совместно с БЭБ (Бюро экономической безопасности - прим. ТАСС) разоблачила в Закарпатье схему масштабного хищения государственных денег при покупке средств индивидуальной защиты для ВСУ", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что за бюджетные средства организаторы сделки поставили в одну из воинских частей региона 350 бракованных бронежилетов. Было установлено, что приобретенная продукция "не соответствует заявленным техническим характеристикам 4-го класса защиты и опасна для использования в боевых условиях".

"Своими действиями фигуранты дела сорвали выполнение соответствующего оборонного заказа почти на 6 млн гривен. Вся партия некачественной продукции изъята и направлена компании-производителю для устранения недостатков", - уточняется в сообщении. По данным следствия, к организации сделки причастен директор местной коммерческой структуры. Предпринимателю грозит до 12 лет тюрьмы.

По оценкам экспертов, действия властей Украины, которые преподносятся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.