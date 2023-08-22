На Кипре остались удовлетворены заявлением Совбеза ООН по инциденту в буферной зоне

Власти островного государства ожидают "немедленного прекращения незаконных действий турецкой стороны, основываясь на призыве СБ ООН к сносу всех незаконных построек и предотвращению дальнейших подобных действий"

НИКОСИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Республики Кипр приветствуют заявление Совета Безопасности ООН относительно инцидента с участием миротворцев и турок-киприотов в буферной зоне в районе Пилы. Об этом сообщило министерство иностранных дел островного государства.

"МИД с удовлетворением отмечает заявление Совета Безопасности ООН от 21 августа, последовавшее за немедленной и широкой реакцией международного сообщества на нарушение статус-кво в буферной зоне в районе Пилы", - указывается в его сообщении.

Власти Кипра ожидают "немедленного прекращения незаконных действий турецкой стороны, основываясь на призыве Совета Безопасности ООН к сносу всех незаконных построек и предотвращению дальнейших подобных действий". "Возможное продолжение этих действий негативно повлияет на усилия по возобновлению переговоров по решению кипрской проблемы, а также на будущее евро-турецких отношений", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

Как сообщили 18 августа Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), инцидент произошел в тот момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированные работы по строительству дороги в районе Пилы. 17 августа турки-киприоты подогнали туда строительную технику. Когда на следующий день они начали выравнивать землю, в ситуацию вмешались миротворцы, между ними возникла стычка. ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне и немедленно вывести из этого района весь персонал и технику.

180-километровая буферная зона (зеленая линия) разделяет Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин, ее контролируют ВСООНК. Контроль осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия не считается внешней границей Евросоюза.