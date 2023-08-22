Оппозиция Греции заявила, что страна выполняет планы НАТО по Украине в нарушение интересов

Партия "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" выступила "против дальнейшего непосредственного военного вмешательства Греции в войну на Украине"

АФИНЫ, 22 августа. /ТАСС/. Греция реализует планы НАТО по Украине, не обеспечивая соблюдение собственных интересов. Об этом говорится в заявлении главной греческой оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПС).

"[Премьер-министр Греции Кириакос] Мицотакис своим совместным заявлением с президентом Украины [Владимиром Зеленским], в котором Грецией берутся обязательства по оказанию дальнейшей военной помощи, предоставлению двусторонних гарантий и поддержке перспективы вступления [Украины] в НАТО, еще раз подтверждает свои качества "готового на все союзника" для продвижения трансатлантических интересов на европейском континенте. Более того, она (республика - прим. ТАСС) берет эти обязательства, которые несут серьезные риски для Греции и ослабляют ее роль как опоры мира и стабильности, не обеспечив при этом интересов нашей страны", - подчеркнула партия.

СИРИЗА - ПС выступает категорически "против дальнейшего непосредственного военного вмешательства Греции в войну на Украине с помощью вышеназванных обязательств, особенно опасного для страны обучения греками украинских пилотов [управлению истребителями F-16], которое, по словам президента Украины", было предложено Мицотакисом. При этом партия отметила, что считает военные действия России на Украине "незаконными".

Мицотакис и Зеленский подписали в понедельник в Афинах совместную декларацию "о евроатлантической интеграции Украины", в которой говорится, что Греция продолжит содействовать "сильной и эффективной политической и материальной поддержке" Украины Североатлантическим альянсом, "чтобы обеспечить ее способность эффективно защищать свою территорию на суше, на море и в воздухе". Греция заявила об обязательствах по участию вместе с международными организациями, союзниками и партнерами в восстановлении и реконструкции Украины после окончания боевых действий. В документе также отмечалось, что Греция "поддерживает вступление Украины в НАТО, когда на это согласятся союзники и будут выполнены предварительные условия, прописанные в декларации" саммита НАТО в Вильнюсе.