Украина закрыла три КПП на границе с Молдавией

По данным молдавских пограничников, Киев закрыл эти пункты из-за угрозы воздушной атаки

КИШИНЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Пограничные переходы "Унгурь - Бронница", "Атаки - Могилев-Подольский" и "Вэлчинец - Могилев-Подольский" на молдавско-украинской границе приостановили работу из-за воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдавии.

"Компетентные органы Украины приостановили работу КПП с 12:55 в связи с угрозами воздушной атаки", - говорится в сообщении.

В 2022 году в этом районе молдавские пограничники дважды обнаруживали фрагменты упавших ракет, предположительно от зенитного комплекса С-300.