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обновлено 22 августа, 11:22
Военная операция на Украине

Главы МИД и обороны стран ЕС обсудят на следующей неделе конфликт на Украине

Заседания пройдут в Толедо 29-31 августа

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Министры обороны и иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят на следующей неделе в испанском городе Толедо конфликт на Украине и все связанные с ним вопросы. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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"Следующая встреча на высоком уровне, где будут обсуждаться связанные с Украиной вопросы, заседание глав МИД и обороны - в Толедо на следующей неделе", - сказал он. По словам Стано, на заседаниях в Испании министры намерены обсудить конфликт на Украине и любые связанные с ним вопросы.

На вопрос журналистов о том, планируется ли встреча в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке для обсуждения мира на Украине, Стано ответил: "На данный момент нам нечего объявлять. Ближайшая встреча на высоком уровне - заседания в Толедо на следующей неделе".

Заседания глав обороны и МИД стран ЕС пройдут в Толедо 29-31 августа. 

Теги:
УкраинаИспанияВоенная операция на Украине
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