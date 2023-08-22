Китай заявил о готовности к продвижению отношений партнерства с ЮАР на новый уровень

Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что между его страной и КНР существует партнерство, которое носит стратегический характер

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китай готов совместно с Южной Африкой работать над продвижением отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между странами на новый уровень. Об этом, как сообщает Центральное телевидение Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Претории с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

"Сейчас, когда мы находимся на новом историческом витке, нашим общим желанием является передача дружбы из поколения в поколение, углубление сотрудничества и укрепление взаимодействия. Это также важная задача, которая поставлена перед нами временем. Я готов работать с господином президентом над продвижением всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Южной Африкой на новый уровень", - приводит телевидение слова китайского лидера.

Торжественная церемония встречи председателя КНР Си Цзиньпина, который прибыл в ЮАР с государственным визитом, состоялась в правительственном комплексе Union Buildings в Претории. На ней председательствовал президент ЮАР Сирил Рамапоса. Он отметил, что между ЮАР и Китаем существует партнерство, которое носит стратегический характер. "Южно-Африканской Республике есть чему поучиться на пути развития у Китая", - подчеркнул Рамапоса.

По завершении мероприятия лидеры двух стран приступили к переговорам. Ожидается, что по их итогам будут приняты двусторонние документы, касающиеся различных сфер сотрудничества.

Позднее Си Цзиньпин покинет Преторию и направится в Йоханнесбург, где примет участие в открывающемся саммите БРИКС. Государственный визит лидера КНР в ЮАР завершится 24 августа с окончанием работы саммита.