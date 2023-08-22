Минск надеется создать с ООН комиссию по проблеме польской стены в Беловежской Пуще

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык считает маловероятным, что Польша в ближайшее время ликвидирует пограничное заграждение

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Белоруссия надеется, что совместная с представителями ООН экспертная группа по вопросам, связанным с последствиями возведения Польшей пограничной стены в Беловежской Пуще, будет создана. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Андрей Худык.

"Маленький прогресс и надежда на то, что мы создадим эту комиссию и проведем как минимум переговоры, есть. Но этот процесс длится уже очень долго, и мы всячески стараемся его поддерживать, чтобы он не ушел с нашей повестки. Мы надеемся, что мы это доведем как минимум до диалога, до ответов на наши вопросы, которых очень сегодня много, но которые зависли", - сказал министр в кулуарах проходящей в Минске II Международной специализированной выставки Ecology Expo.

Решение о создании экспертной группы для продвижения на международных площадках вопросов, связанных с негативными последствиями возведения Польшей пограничной стены в Беловежской Пуще принято на встрече представителей Минприроды Белоруссии и ООН, которая состоялась в Минске в середине ноября 2022 года.

Худык считает маловероятным, что польская сторона в ближайшее время ликвидирует пограничное заграждение в Беловежской Пуще. "Но вместе с тем мы проводим работу и со своими коллегами со всего мира, и с общественностью, которая на сегодняшний день поддерживает нас. А не так уж мало людей, в том числе и в польском обществе, которые считают, что это не совсем разумное решение - построить такой забор", - сказал министр, комментируя возможность принятия гражданами Польши решения о демонтаже пограничной стены в ходе запланированного на 15 октября национального референдума.

Оборудованную средствами дистанционного контроля стену высотой 5,5 м и протяженностью 186 км Польша строила с января по июнь 2022 года для предотвращения проникновения с белорусской территории направляющихся в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Минск неоднократно заявлял, что стена является серьезной угрозой для уникального природного комплекса Беловежской Пущи, через которую проходит участок границы двух стран.