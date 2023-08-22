Венгрия надеется, что венгерское меньшинство в Закарпатье будет жить в нормальных условиях

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что условия должны соответствовать современным европейским нормам

БУДАПЕШТ, 22 августа. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает, что для жизни этнических венгров в Закарпатье будут созданы достойные условия, соответствующие современным европейским нормам. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак на встрече с представителями венгерского меньшинства в городе Берегово Закарпатской области Украины.

"Мы ожидаем, что венгры смогут жить в Закарпатье так, как это достойно их самих и Европы", - процитировало главу государства информационное агентство MTI.

Правительство Венгрии уже давно добивается от украинских властей восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье в области культуры и образования, в том числе возможности вести обучение в местных школах и вузах на родном языке. Будапешт предупреждает, что в противном случае не поддержит стремление Киева к интеграции в Евросоюз. По этой причине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока воздерживается от поездок на Украину.

Новак подтвердила, что после Закарпатья намерена посетить Киев. Ранее пресс-служба президента сообщала, что 23 августа она примет там участие в форуме "Крымская платформа". В беседе с представителями венгерского меньшинства в Берегово Новак отметила, что скажет в Киеве следующее: "Те, кто подвергся нападению, и те, кто попал в беду, могут рассчитывать на венгров. Венгрия им поможет".

Первое заседание "Крымской платформы" состоялось в 2021 году с участием 40 стран. Согласно принятой на форуме декларации, он стал площадкой для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины.