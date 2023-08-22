Афросоюз выступил против действий стран-членов, придающих легитимность мятежникам в Нигере

В конце июля мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума

РАБАТ, 22 августа. /ТАСС/. Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) выступил против любых действий стран - членов панафриканской организации, которые бы могли придать легитимность мятежникам в Нигере, отстранившим в конце июля от власти президента Мохамеда Базума.

"Мы призываем государства - члены АС воздерживаться от любых действий, которые бы могли придать легитимность незаконному режиму в Нигере", - цитирует заявление совета телеканал Al Jazeera.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств Экономического сообщества стран Западной Африки ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.

В конце июля власти Буркина-Фасо и Мали, входящих в АС, заявили в совместном коммюнике, что намерены считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны в свой адрес. Они обещали "принять меры самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера". 19 августа нигерский телеканал RTN сообщил, что Буркина-Фасо и Мали в знак солидарности с Нигером и для отражения любой агрессии разместили свои боевые самолеты на нигерской территории.