СМИ: Киев не дает работать на фронте как иностранцам, так и украинским журналистам

Как заявил один из украинских военных изданию "Страна", генштаб ВСУ скрывает свои военные трудности, либо "готовится крупная операция"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Украины запрещают посещать передовую не только иностранным журналистам, но и их коллегам с самой Украины. Об этом со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщило украинское издание "Страна".

Ранее швейцарская газета Le Temps информировала, что Киев ввел запрет на посещение передовой для иностранных журналистов, которые не имеют письменного разрешения от главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Один из украинских военных представителей по прессе, анонимно давший комментарий газете, предположил, что либо генштаб ВСУ "скрывает свои военные трудности и особенно военные потери", либо "готовится крупная операция".

"Официальной команды не было, но неофициально запрет существует. Но он касается не только иностранных журналистов, но и украинских", - приводит "Страна" слова собеседника издания.

Утверждается, что причиной для введения этого запрета стало то, что работающих на линии боевого соприкосновения корреспондентов невозможно контролировать. "Первым этапом ограничения работы журналистов было разделение фронта на зоны: красную, желтую и зеленую. Но эта схема также оказалась не очень эффективной, поэтому доступ решили ограничить", - пояснил источник.

В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр пожаловалась, что публикации в СМИ информации о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ привели к авиационным ударам по ее подразделениям. Она напомнила, что публикация данных о перемещении украинской армии, которые не размещались в открытом доступе генеральным штабом или Минобороны Украины, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.