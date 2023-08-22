Рамапоса заявил, что ЮАР и Китай разделяют подход к мирному урегулированию на Украине

МИД КНР к годовщине специальной военной операции опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию, включающий 12 пунктов

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. ЮАР и Китай имеют одинаковые позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Южная Африка и Китай отметили схожие позиции в поддержку мирного урегулирования российско-украинского конфликта путем дипломатии, инклюзивного политического диалога и переговоров", - говорится в распространенном пресс-службой администрации президента ЮАР тексте заявления южноафриканского лидера.

Министерство иностранных дел КНР к годовщине специальной военной операции России на Украине опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

14 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса заявлял, что страны Африки работают над попыткой убедить РФ и Украину начать переговоры. 16 июня мирная миссия посетила Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Основные положения африканской инициативы официально не разглашались, однако Путин на ночной встрече отмечал близость африканской инициативы и китайского плана по урегулированию ситуации вокруг Украины.