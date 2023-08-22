Рамапоса: ЮАР разделяет позицию КНР по расширению БРИКС и продвижению мультилатерализма

Президент ЮАР отметил, что в республике "с нетерпением ждут дискуссий по этому вопросу"

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Претория поддерживает позицию Пекина относительно расширения числа членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и роли объединения в продвижении мультилатерализма. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам южноафриканского лидера, власти ЮАР разделяют мнение председателя КНР относительно того, что "БРИКС следует сыграть жизненно важную роль в реформе глобального управления и в продвижении мультилатерализма и сотрудничества во всем мире". "Южная Африка и Китай придерживаются схожих взглядов на расширение членства в БРИКС, и мы с нетерпением ждем дискуссий по этому вопросу, которые состоятся в ходе выездного заседания лидеров объединения", - сказал Рамапоса, текст заявления которого распространила пресс-служба администрации президента ЮАР.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в ЮАР. Шерпа республики в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Си Цзиньпин прибыл в Преторию во вторник с официальным визитом, он приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. После переговоров с Рамапосой китайский лидер направился в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС.