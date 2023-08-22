Эксперты считают, что саммит БРИКС в 2023 году станет самым важным и непредсказуемым

Политолог Маурисиу Сантору из Центра политических и стратегических исследований ВМС Бразилии заявил, что в рамках саммита обсудят по меньшей мере три темы, самой значимой из которых станет вопрос о странах, которые хотят войти в объединение

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 августа. /ТАСС/. Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), начинающий свою работу во вторник в Йоханнесбурге, станет самым важным за всю историю объединения. Такое мнение выразил политолог Маурисиу Сантору из Центра политических и стратегических исследований ВМС Бразилии.

"Это самая важная встреча за всю историю БРИКС, на которой будут обсуждаться по меньшей мере три важнейшие темы. Самая значимая из них - о странах, которые хотят войти в БРИКС. Это как чрезвычайно значимые с политической и экономической точки зрения государства, такие как Индонезия, так и более скромные в этом отношении страны, обладающие, однако, значительным весом в международных делах, такие как Куба или ОАЭ", - сказал он в интервью аудиопрограмме Ao Ponto газеты Globo.

Его коллега, Леонардо Тревизан из сан-паульской Высшей школы рекламы и маркетинга, также отмечает различия между потенциальными кандидатами на пополнение состава "пятерки", объясняя этим наличие между членами БРИКС разногласий по данному вопросу и желание Бразилиа выработать соответствующие критерии. "Саудовская Аравия со всей мощью своей нефтянки - вовсе не то же самое, что Куба, отсюда и необходимость критериев. Если слишком сильно расширить число членов любого блока, его ценность снизится", - подчеркивает он.

По мнению Оливера Штункеля из экспертно-аналитического центра "Фонд Жетулио Варгаса", нынешний саммит объединения "станет наименее предсказуемым с момента создания БРИКС". "Наложение вето на вступление новых членов имеет политическую цену, которую Бразилия не готова платить, если вдруг она окажется единственным членом БРИКС, выступающим против расширения", - утверждает он, добавляя, что расширение объединения значительным образом повлияет на динамику его работы.

При этом все эксперты сходятся во мнении, что в Бразилиа опасаются не только снижения своего политического влияния в случае значительного расширения объединения, но и того, что в этом случае внешнеполитическая повестка БРИКС будет в большей степени отвечать интересам Москвы и Пекина, что в текущих условиях означало бы эскалацию напряженности в отношениях с Европой и США.

Об интересах Бразилии

С точки зрения президента Института международных отношений и внешней торговли, экс-посла Бразилии в Великобритании и США Рубенса Барбозы, расширение состава БРИКС и вовсе противоречит интересам его страны. "Бразилия единственная из БРИКС голосует не так, как остальные его участники, по вопросу Украины. Оказавшись в компании десяти или пятнадцати членов, которые будут голосовать так же, как Китай или Россия по таким темам, как права человека, демократия или война на Украине, Бразилия внутри этой группы окажется в еще большей изоляции. Если [в БРИКС] будет принято такое большое число стран, Бразилии ничего не останется, кроме как выйти из группы и занять независимую позицию, утвердившись в качестве лидера Юга", - считает дипломат.

Об объединении

Акроним БРИКС образован от названий входящих в объединение стран на английском языке, до присоединения в 2011 году ЮАР оно носило название БРИК. Первые контакты в формате БРИК состоялись в 2006 году. Тогда министры экономики провели встречу на Петербургском международном экономическом форуме, а главы МИД России, Бразилии, Китая и министр обороны Индии - в Нью-Йорке на полях сессии ГА ООН. В июле 2008 года переговоры глав государств и правительств четырех стран прошли в Тояко в рамках саммита Группы восьми, куда лидеры Бразилии, Китая и Индии были приглашены в качестве гостей. Первый саммит БРИК состоялся в июне 2009 года в Екатеринбурге.

Саммит в Йоханнесбурге

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Российскую делегацию на мероприятии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, президент России Владимир Путин примет в нем участие в режиме видеоконференции. Как сообщили в пресс-службе Кремля, итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.