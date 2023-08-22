Глава Делового совета БРИКС предложил пути укрепления сотрудничества в рамках объединения

Чэнь Сыцин считает, что нужно сохранять приверженность принципам открытости и инклюзивности, развивая и расширяя партнерство

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Председатель Делового совета БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и глава Промышленного и коммерческого банка Китая (Industrial and Commercial Bank of China) Чэнь Сыцин выступил с предложением по укреплению сотрудничества в рамках объединения. Его слова приводит МИД КНР.

"Во-первых, мы должны сохранять приверженность принципам открытости и инклюзивности, развивая и расширяя партнерство. Во-вторых, мы должны поддерживать взаимовыгодное сотрудничество и ускорять восстановление экономики. В-третьих, мы должны использовать инновации и создавать новые движущие силы роста. В-четвертых, мы должны поддерживать солидарность и сотрудничество и работать вместе для устранения рисков и проблем", - заявил Чэнь Сыцин в ходе пресс-конференции китайской делегации перед саммитом БРИКС в Йоханнесбурге.

Саммит объединения проходит с 22 по 24 августа в ЮАР. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.