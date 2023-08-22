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Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: Алжир запретил пролет ВВС Франции в случае вторжения в Нигер

Париж обратился с аналогичной просьбой к руководству Марокко, которое одобрило французский запрос

​​​​​ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Алжира запретили пролет военных самолетов Франции над своей территорией в случае возможной военной интервенции в Нигер. Об этом сообщило алжирское радио Radio Algérienne.

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По данным источников радио, власти Алжира "отклонили просьбу Франции осуществлять полеты над своей территорией для нанесения удара по Нигеру". В сообщении радио отмечается, что после отказа со стороны Алжира Париж обратился с аналогичной просьбой к руководству Марокко, которое одобрило французский запрос. Источники утверждают, что военная интервенция в Нигер "неизбежна, и вся военная техника уже готова".

Ранее в МИД Алжира заявили, что власти страны по-прежнему убеждены, что согласованное политическое урегулирование кризиса вокруг Нигера все еще возможно. В то же время военное вмешательство в ситуацию в Нигере становится "все более очевидным", говорилось в заявлении. Руководство Алжира выразило сожаление, что "применение силы взяло верх над курсом политического урегулирования путем переговоров, восстанавливающего мирным путем конституционный и демократический порядок в этой братской соседней стране". 

Теги:
АлжирНигерФранцияМароккоПопытка госпереворота в Нигере
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