СМИ: Алжир запретил пролет ВВС Франции в случае вторжения в Нигер

Париж обратился с аналогичной просьбой к руководству Марокко, которое одобрило французский запрос

​​​​​ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Алжира запретили пролет военных самолетов Франции над своей территорией в случае возможной военной интервенции в Нигер. Об этом сообщило алжирское радио Radio Algérienne.

По данным источников радио, власти Алжира "отклонили просьбу Франции осуществлять полеты над своей территорией для нанесения удара по Нигеру". В сообщении радио отмечается, что после отказа со стороны Алжира Париж обратился с аналогичной просьбой к руководству Марокко, которое одобрило французский запрос. Источники утверждают, что военная интервенция в Нигер "неизбежна, и вся военная техника уже готова".

Ранее в МИД Алжира заявили, что власти страны по-прежнему убеждены, что согласованное политическое урегулирование кризиса вокруг Нигера все еще возможно. В то же время военное вмешательство в ситуацию в Нигере становится "все более очевидным", говорилось в заявлении. Руководство Алжира выразило сожаление, что "применение силы взяло верх над курсом политического урегулирования путем переговоров, восстанавливающего мирным путем конституционный и демократический порядок в этой братской соседней стране".