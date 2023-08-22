Минск во время председательства в совете избиркомов СНГ займется электоральной культурой

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игоря Карпенко, консультативный совет должен стать "альтернативой западным наблюдательным организациям на евразийском пространстве"

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Белоруссия в ходе председательства в Консультативном совете руководителей центральных избирательных органов стран СНГ планирует инициировать мероприятия по повышению правовой культуры в электоральной сфере. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко.

"Армянские коллеги попросили нас взять на себя председательство в совете с июля 2024 года по июль 2025 года в связи с их загруженностью в этот период. Это связано с тем, что в Армении идет серьезная корректировка избирательного законодательства. Председательство в консультативном совете позволит нам инициировать и провести ряд мероприятий, направленных на повышение правовой культуры наших граждан в вопросах избирательного права", - приводит его слова агентство БелТА.

Карпенко уверен, что консультативный совет, первое заседание которого состоялось в начале июля в Бишкеке, должен стать "альтернативой западным наблюдательным организациям на евразийском пространстве".

Соглашение о создании данного совета руководители стран Содружества подписали в октябре 2022 года в Астане, в него входят представители Армении, Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Сейчас в совете председательствует Узбекистан.