Президенты Украины и Молдавии, а также премьер Хорватии обсудили маршруты поставок зерна

Хорватская сторона подтвердила готовность предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Афины обсудил на отдельных встречах с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и молдавским лидером Майей Санду запуск альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна на фоне прекращения действия соглашения о вывозе продовольствия из украинских портов на Черном море.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина <...> заинтересована в поиске новых путей поставки продовольствия на мировые рынки, одним из которых может стать Хорватия. Хорватская сторона подтвердила готовность предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна", - говорится в сообщении на сайте офиса украинского президента.

"Стороны обсудили взаимодействие двух стран по созданию альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна", - сообщили в офисе президента по итогам встречи Зеленского и Санду.

Помимо этого, украинский лидер встретился в Афинах с главой правительства Северной Македонии Димитаром Ковачевски и президентом Черногории Яковом Милатовичем. В частности, Зеленский поблагодарил их за поддержку Киева в военной сфере обороны

Прекращение действия зерновой сделки

17 июля Россия отказалась продолжить участие в зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

В свою очередь Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, и стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки.