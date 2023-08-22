Президент Бразилии заявил, что поддерживает расширение БРИКС

По мнению Луиса Инасиу Лулы да Силвы, это позволит укрепить как само объединение, так и созданный "пятеркой" Новый банк развития

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что поддерживает расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

"Думаю, что на этой встрече (на саммите БРИКС в Йоханнесбурге - прим. ТАСС) будут приняты какие-то важные решения по вопросу о присоединении новых стран. Я поддерживаю вхождение новых стран", - сказал он в ходе еженедельного интервью, которое транслировалось на его страницах в соцсетях. На его взгляд, это позволит укрепить как само объединение, так и созданный "пятеркой" Новый банк развития БРИКС.

Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что объединению нужен регламент для расширения.