22 августа, 12:05,
обновлено 22 августа, 12:49
Саммит БРИКС - 2023

Президент Бразилии заявил, что поддерживает расширение БРИКС

AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

По мнению Луиса Инасиу Лулы да Силвы, это позволит укрепить как само объединение, так и созданный "пятеркой" Новый банк развития

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что поддерживает расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

"Думаю, что на этой встрече (на саммите БРИКС в Йоханнесбурге - прим. ТАСС) будут приняты какие-то важные решения по вопросу о присоединении новых стран. Я поддерживаю вхождение новых стран", - сказал он в ходе еженедельного интервью, которое транслировалось на его страницах в соцсетях. На его взгляд, это позволит укрепить как само объединение, так и созданный "пятеркой" Новый банк развития БРИКС.

Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что объединению нужен регламент для расширения. 

Теги:
БразилияЛула да Силва, Луис ИнасиуСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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