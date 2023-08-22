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обновлено 22 августа, 12:36
Саммит БРИКС - 2023

Президент Бразилии заявил, что БРИКС не собирается противопоставлять себя G7 и G20

Луиса Инасиу Лула да Силва отметил, что речь идет не о соперничестве с развитыми и состоятельными странами, а о создании нового эффективного блока для равноправного взаимодействия развивающихся государств

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 августа. /ТАСС/. БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) не собирается становиться соперником других международных форматов, таких как Группа семи (G7) или Группа двадцати (G20). Об этом заявил во вторник президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Мы не хотим противопоставлять себя G7, G20 или США. Мы просто хотим самоорганизоваться", - сказал он в ходе еженедельного интервью, которое транслировалось на его страницах в соцсетях. По словам главы государства, речь идет не о соперничестве с развитыми и состоятельными странами, а о создании нового эффективного блока для равноправного взаимодействия развивающихся государств. 

Теги:
БразилияЛула да Силва, Луис ИнасиуСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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